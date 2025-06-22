Збори Гусакова: Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи щодо можливого шахрайства

Назарій Гусаков (Фото: соцмережі чоловіка)

Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за інформацією про можливе шахрайство, пов'язане з благодійними зборами Назарія Гусакова, львівського активіста, що має невиліковне захворювання СМА. Про це повідомили у Національній поліції.

"Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів", – зауважують у дописі.

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Правоохоронці попередньо встановили, що у зборах використовувалися щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Кримінальні провадження відкрито за двома статтями: шахрайство та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Максимальне покарання – 12 років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Поліціянти встановлюють коло потерпілих, що могли стати жертвами шахрайства, а також місцеперебування Гусакова та інших людей, що, ймовірно, допомагали йому у незаконних оборудках.

Розслідування продовжується.

Спінальна м'язова атрофія (СМА) – невиліковна генетична хвороба. Людям, що мають це захворювання, потрібно постійно вживати дорогі ліки, аби продовжувати своє життя.

Скандал навколо Гусакова спалахнув 17 червня: зокрема, журналістка Худецька в X звинуватила чоловіка у шахрайстві на зборах для лікування. Згодом мер Львова Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік надавали Гусакову необхідний препарат безоплатно.

Сам чоловік стверджує, що, окрім самого препарату, збирав на супутні витрати з лікування та догляду. Стосовно інформації про те, що через його криптогаманці пройшла сума у понад $5 млн, Гусаков заявив, що допомагав іншим легалізовувати виграші з покеру та ставок, за що отримував відсоток. Наразі він припинив збори.

Міністр МВС доповідав президенту Зеленському про цю ситуацію. Глава держави повідомив, що Гусаков залишив Україну майже за тиждень до скандалу.