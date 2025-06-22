Збори Гусакова: Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи щодо можливого шахрайства
Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за інформацією про можливе шахрайство, пов'язане з благодійними зборами Назарія Гусакова, львівського активіста, що має невиліковне захворювання СМА. Про це повідомили у Національній поліції.
"Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів", – зауважують у дописі.
Правоохоронці попередньо встановили, що у зборах використовувалися щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.
Кримінальні провадження відкрито за двома статтями: шахрайство та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
Максимальне покарання – 12 років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на три роки.
Поліціянти встановлюють коло потерпілих, що могли стати жертвами шахрайства, а також місцеперебування Гусакова та інших людей, що, ймовірно, допомагали йому у незаконних оборудках.
Розслідування продовжується.
- Спінальна м'язова атрофія (СМА) – невиліковна генетична хвороба. Людям, що мають це захворювання, потрібно постійно вживати дорогі ліки, аби продовжувати своє життя.
- Скандал навколо Гусакова спалахнув 17 червня: зокрема, журналістка Худецька в X звинуватила чоловіка у шахрайстві на зборах для лікування. Згодом мер Львова Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік надавали Гусакову необхідний препарат безоплатно.
- Сам чоловік стверджує, що, окрім самого препарату, збирав на супутні витрати з лікування та догляду. Стосовно інформації про те, що через його криптогаманці пройшла сума у понад $5 млн, Гусаков заявив, що допомагав іншим легалізовувати виграші з покеру та ставок, за що отримував відсоток. Наразі він припинив збори.
- Міністр МВС доповідав президенту Зеленському про цю ситуацію. Глава держави повідомив, що Гусаков залишив Україну майже за тиждень до скандалу.