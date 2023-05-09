UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 14:43
СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список - Фото
Коллаж: СБУ

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства относительно 59 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали началу полномасштабной войны против Украины. Им грозит пожизненное заключение (список этих депутатов опубликован в конце новости). Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, 15 февраля 2022 года 59 депутатов Госдумы РФ проголосовали за постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

На основании депутатского обращения 21 февраля российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующие указы.

На следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

После этого главари террористов "официально" обратились к Путину с просьбой оказать им военную помощь в отражении выдуманной ими "агрессии".

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства", – сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты.

Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список

СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список

СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список

СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список
  • 26 апреля сообщалось, что в Украине будут судить владельца прокремлевского издания: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: В Харькове задержан иностранный пророссийский блогер – СБУ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу госдума
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 