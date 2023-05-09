СБУ: 59 депутатам российской Госдумы грозит пожизненное заключение – список

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства относительно 59 депутатов Государственной думы РФ, которые способствовали началу полномасштабной войны против Украины. Им грозит пожизненное заключение (список этих депутатов опубликован в конце новости). Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, 15 февраля 2022 года 59 депутатов Госдумы РФ проголосовали за постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

На основании депутатского обращения 21 февраля российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующие указы.

На следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

После этого главари террористов "официально" обратились к Путину с просьбой оказать им военную помощь в отражении выдуманной ими "агрессии".

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства", – сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты.

Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

26 апреля сообщалось, что в Украине будут судить владельца прокремлевского издания: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Наталія Медведєва

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