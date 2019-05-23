СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями - Евросоюз

Службе безопасности Украины срочно нужна институциональная реформа, которая бы лишила ее выполнения несвойственных функций. Такое мнение высказала заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн, пишет Укринформ.
Она считает, что СБУ нужно лишить нынешних функций в сфере экономической и организованной преступности.
Функии ведомства должны быть ограничены вопросами контрразведки, контртерроризма и защиты государственной тайны, подчеркнула Вайдеманн.
Первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ вчера был назначен Иван Баканов. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.
Баканов будет пока де-факто врио главы СБУ.
Василий Грицак, написавший заявление об отставке с поста главы СБУ, планирует провести встречи с Бакановым.