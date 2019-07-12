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12.07.2019, 15:23

СБУ не пустила Савченко в оккупированный Донбасс – МинВОТ

СБУ не пустила Савченко в оккупированный Донбасс – МинВОТ - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардепу не дали разрешение на пересечении линии разграничения, сообщил Тука

Служба безопасности Украины не дала разрешение на пересечение линии разграничения нардепу Надежде Савченко, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не дала разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов – Надежде Савченко", - написал он.

2 июля коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию. 

9 июля Савченко, которая собирается переизбраться в Верховную Раду IX созыва, не понимает, почему кандидаты не стремятся ехать на временно оккупированную территорию и "говорить там с людьми". Она заявила, что собирается вскоре отправиться в такой агитационный тур.

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Теги: Донбасс, Надежда Савченко, Георгий Тука
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