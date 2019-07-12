СБУ не пустила Савченко в оккупированный Донбасс – МинВОТ

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Служба безопасности Украины не дала разрешение на пересечение линии разграничения нардепу Надежде Савченко, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не дала разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов – Надежде Савченко", - написал он.

2 июля коллегия судей в очередной раз отложила заседание по избранию меры пресечения для Савченко, поскольку она не пришла в суд и уехала в Донецкую область проводить предвыборную агитацию.

9 июля Савченко, которая собирается переизбраться в Верховную Раду IX созыва, не понимает, почему кандидаты не стремятся ехать на временно оккупированную территорию и "говорить там с людьми". Она заявила, что собирается вскоре отправиться в такой агитационный тур.