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09.07.2019, 06:22

Савченко собирается ехать агитировать в оккупированную Горловку

Савченко собирается ехать агитировать в оккупированную Горловку - Фото
Надежда Савченко (скриншот)

Нардеп баллотируется по округу №51 в поселке Зайцево у линии фронта. Частично округ находится на территории захваченной гибридной армией РФ Горловки

Народный депутат Надежда Савченко, которая собирается переизбраться в Верховную Раду IX созыва, не понимает, почему кандидаты не стремятся ехать на временно оккупированную территорию и "говорить там с людьми". Она собирается вскоре отправиться в такой агитационный тур, сообщила нардеп Новости Донбасса.

"Округ там (на линии разграничения, - ред.) не заканчивается. Округ продолжается в Горловке, на оккупированной территории <...> Для этого есть минский процесс, и работу надо было вести по привлечению тех людей, который, в принципе, являются украинцами, только на временно оккупированной территории. Если мы желаем (вернуть) Крым и Донбасс", - говорит Савченко.

Нардеп посетовала, что проблем с получением пропуска от штаба операции объединенных сил не было, а вот с пропуском от Службы безопасности Украины для нее, сестры Веры Савченко и зампредседателя партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко Татьяны Проторченко возникни проволочки.

Все трое хотят попасть в Раду через досрочные выборы 21 июля.

Савченко вместе с Владимиром Рубаном подозревают в планировании переворота и захвата власти, подготовке теракта и содействии террористам. Рубана задержали в марте 2018 года на КПВВ Майорское "с оружием от боевиков": они с Савченко якобы хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, ее и Рубана арестовали. Досудебное расследование завершили в августе, однако 16 апреля Савченко с Рубаном вышли на свободу: истек срок ареста, а суд не успел вовремя рассмотреть его продление. После выхода из СИЗО нардеп заявила, что пойдет на парламентские выборы.

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Теги: Надежды Савченко, Горловка
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