СБУ о моряках танкера РФ: О них расскажем потом

Задержание танкера Neyma (фото - Facebook Анатолия Матиоса)

В Службе безопасности Украины пообещали рассказать о судьбе моряков российского танкера, задержанного ранее днем, но позже, чтобы не навредить следствию. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Уважаемые журналисты, понимаю вашу заинтересованность деталями задержания российского танкера! Служба безопасности Украины сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и о членах экипажа, расскажем потом", - написала пресс-секретарь.

25 июля СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA" в порту Измаил. В СБУ заявляли, что задержанный танкер в ноябре 2018 года блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года РФ перекрыла Керченский пролив и подняла ударные вертолеты. На выходе из Керченского пролива РФ применила оружие против корабля ВМС Украины, было ранено шесть украинских моряков. В результате Россия незаконно захватила и удерживает по сей день 24 украинских моряка.

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