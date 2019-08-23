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СБУ объявила подозрение главврачу Минмолодежи: в чем обвиняют

СБУ объявила подозрение главврачу Минмолодежи: в чем обвиняют - Фото
Награды украинских спортсменов (Фото: Министерство молодежи и спорта)
23.08.2019, 15:39

В СБУ пояснили, чем это грозит для спортсменов

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главному врачу Министерства молодежи и спорта. Об этом в пятницу сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе рассказали, что расследуют дело о хищениях бюджетных денег при закупке лекарств и препаратов для национальных сборных. Как отметили в СБУ, установлен факт нарушений при закупке лекарств на сумму свыше 8 000 000 гривень. При этом установлено, что закупленная продукция не относится к лекарствам. 

"Часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре", - добавили в Службе.

Как следствие, констатировали в СБУ, убытки госбюджета уже составили 8 000 000 гривень. Поставлено под угрозу выступление спортсменов на международных соревнованиях из-за отсутствия допинг-контроля продукции.

Главврачу, помимо подозрения, намерены избрать меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Министерство молодежи и спорта главврач подозрение лекарства сбу
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