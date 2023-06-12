СБУ: Оккупант дважды стрелял в пленного украинца, чтобы заставить его говорить по-русски

СБУ сообщила о подозрении командиру Росгвардии, дважды стрелявшему в пленного украинского бойца, пытаясь заставить его отвечать на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Речь идет о начальнике группы по работе с личным составом 376 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константине Юдине.

В начале апреля 2023 года он прибыл на российский блокпост во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье, где находились украинские военнопленные.

Россиянин приказал выстроить украинцев для допроса. Прежде всего его интересовали персональные данные защитников Украины и обстоятельства попадания в плен.

При этом Юдин потребовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке, сообщили в СБУ.

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужчину в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене.

Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять указание, отметили в Службе безопасности.

Тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинский язык.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Юдину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

"Продолжаются комплексные меры по наказанию злоумышленника за его преступления", – говорится в сообщении.

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