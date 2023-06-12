Окупант двічі стріляв в українського полоненого, щоб змусити його говорити російською – СБУ

СБУ повідомила про підозру командиру Росгвардії, який двічі стріляв в полоненого українського бійця, намагаючись змусити його відповідати російською мовою. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Йдеться про начальника групи щодо роботи з особовим складом 376 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії Костянтина Юдіна.

На початку квітня 2023 року він прибув на російський блокпост у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі, де перебували українські військовополонені.

Росіянин наказав вишикувати українців для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців України та обставини потрапляння у полон.

Водночас Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою, повідомили в СБУ.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпоста і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни.

Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку, зазначили у Службі безпеки.

Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Юдіну про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

"Тривають комплексні заходи для покарання зловмисника за його злочини", – йдеться у повідомленні.

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