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СБУ подтвердила нелегальный ввоз в Украину "сильнодействующих средств под видом вакцины"

08.01.2021, 19:43
СБУ подтвердила нелегальный ввоз в Украину
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применение "ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины от коронавируса" производства компании Pfizer. Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе СБУ.

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"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", – сообщили в спецслужбе.

СБУ проверяет обстоятельства применения этих средств.

Открыто дело по ч.3 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК.

Вадим Ребрина
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сбу вакцина коронавирус Pfizer

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