СБУ: Разоблачен гауляйтер Олешек, известно, где он и по каким маршрутам передвигается

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему секретарю Олешковского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, которого российские оккупанты назначили "вице-мером" захваченного города Олешки Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Викторе Сироте, который в сентябре 2018 года был избран секретарем Олешковского горсовета.

Как отмечается, СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации временно оккупированного города Олешки", который ранее был депутатом местного совета от запрещенной партии ОПЗЖ.

"Предатель присоединился к агрессорам после захвата части региона", – заявили в спецслужбе.

Сироту подозревают в том, что он помогает российским оккупантам в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. А также в том, что он подписывает незаконные поручения по выполнению российских указаний в захваченном городе.

Как отмечается, сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и зафиксировали маршруты его перемещения.

Правоохранители заявили, что продолжают комплексные меры по привлечению Сироты к ответственности за преступления против Украины.

30 сентября российские пропагандисты сообщили о гибели полковника Федеральной службы безопасности РФ Алексея Катериничева, который был гауляйтером во временно оккупированном Херсоне.

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Наталія Медведєва , Юрій Смірнов

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