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СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 15:31
СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева - Фото
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили на Буковине интернет-агитатора, который помогал кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву создавать дезинформацию о внутренней обстановке в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Среди его наиболее распространенных "вбросов" – это сообщения в запрещенной соцсети Вконтакте о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ, рассказали в ведомстве.

Также, по данным следствия, он распространял ложную информацию о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева

"Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым задержанный был на прямой связи. Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и "ток-шоу" на телеканале "Россия 1"", – говорится. в сообщении.

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева

За это подозреваемый надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населённых пунктов Подмосковья, рассказали в СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке кафиров, а также оправдывал их военные преступления.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным с врагом.

СБУ разоблачила на Буковине интернет-агитатора, работавшего на пропагандиста Соловьева

На основании собранных СБУ материалов злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 10 ноября СБУ задержала приехавшего в страну немецкого видеоблогера кремлевского рупора пропаганды Russia Today, отсюда распространявшего на Евросоюз российскую ложь о ее геноцидной войне.

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Вадим Ребрина
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