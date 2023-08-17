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СБУ сообщила о подозрении активистке УПЦ МП Кохановской за отрицание агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 13:32
СБУ сообщила о подозрении активистке УПЦ МП Кохановской за отрицание агрессии России - Фото
Фото: СБУ

Активистке УПЦ Московского патриархата Виктории Кохановской сообщили о подозрении в отрицании российской агрессии. Об этом сообщают Служба безопасности и Офис генпрокурора.

Правоохранители пишут о вручении подозрения пророссийской пропагандистке, которая публично отрицала вооруженную агрессию России, провоцировала религиозную ненависть и провоцировала стычки возле Киево-Печерской лавры.

Кохановская у себя в соцсетях написала, что ей вручили подозрение.

СБУ сообщила о подозрении активистке УПЦ МП Кохановской за отрицание агрессии России

Как сообщает Офис генпрокурора, фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года, транслировала видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

На своей странице в Facebook фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом", сообщает Офис генпрокурора.

"Также она преподавала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", – сообщили правоохранители.

Отмечается, что инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности Кохановской в пользу страны-агрессора.

Кохановской сообщили о подозрении по статье об изготовлении, распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта.

  • В апреле 2023 года суд отправил Кохановскую под домашний арест на два месяца в деле о хулиганстве на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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