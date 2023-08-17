СБУ повідомила про підозру активістці УПЦ МП Кохановській за заперечення агресії Росії

Активістці УПЦ Московського патріархату Вікторії Кохановській повідомили про підозру у запереченні російської агресії. Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.

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Правоохоронці пишуть про вручення підозри проросійській пропагандистці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії, провокувала релігійну ненависть та провокувала сутички біля Києво-Печерської лаври.

Кохановська у себе в соцмережах написала, що їй вручили підозру.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року, транслювала відеострими, в яких підбурювала людей чинити опір законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

На своїй сторінці у Facebook фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії та називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом", повідомляє Офіс генпрокурора.

"Також вона викладала в соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави та намагалася дискредитувати українських захисників", – повідомили правоохоронці.

Наголошується, що ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності Кохановської на користь країни-агресора.

Кохановській повідомили про підозру за статтею про виготовлення, розповсюдження матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, виражене у поданні її як внутрішнього громадянського конфлікту.

У квітні 2023 року суд відправив Кохановську під домашній арешт на два місяці у справі про хуліганство на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

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