RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ повідомила про підозру активістці УПЦ МП Кохановській за заперечення агресії Росії

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 13:32
СБУ повідомила про підозру активістці УПЦ МП Кохановській за заперечення агресії Росії - Фото
Фото: СБУ

Активістці УПЦ Московського патріархату Вікторії Кохановській повідомили про підозру у запереченні російської агресії. Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці пишуть про вручення підозри проросійській пропагандистці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії, провокувала релігійну ненависть та провокувала сутички біля Києво-Печерської лаври.

Кохановська у себе в соцмережах написала, що їй вручили підозру.

СБУ повідомила про підозру активістці УПЦ МП Кохановській за заперечення агресії Росії

Як повідомляє Офіс генпрокурора, фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року, транслювала відеострими, в яких підбурювала людей чинити опір законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

На своїй сторінці у Facebook фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії та називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом", повідомляє Офіс генпрокурора.

"Також вона викладала в соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави та намагалася дискредитувати українських захисників", – повідомили правоохоронці.

Наголошується, що ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності Кохановської на користь країни-агресора.

Кохановській повідомили про підозру за статтею про виготовлення, розповсюдження матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, виражене у поданні її як внутрішнього громадянського конфлікту.

  • У квітні 2023 року суд відправив Кохановську під домашній арешт на два місяці у справі про хуліганство на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуупц мпВікторія Кохановська
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 