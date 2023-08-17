СБУ повідомила про підозру активістці УПЦ МП Кохановській за заперечення агресії Росії
Активістці УПЦ Московського патріархату Вікторії Кохановській повідомили про підозру у запереченні російської агресії. Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.
Правоохоронці пишуть про вручення підозри проросійській пропагандистці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії, провокувала релігійну ненависть та провокувала сутички біля Києво-Печерської лаври.
Кохановська у себе в соцмережах написала, що їй вручили підозру.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року, транслювала відеострими, в яких підбурювала людей чинити опір законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.
На своїй сторінці у Facebook фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії та називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом", повідомляє Офіс генпрокурора.
"Також вона викладала в соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави та намагалася дискредитувати українських захисників", – повідомили правоохоронці.
Наголошується, що ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності Кохановської на користь країни-агресора.
Кохановській повідомили про підозру за статтею про виготовлення, розповсюдження матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, виражене у поданні її як внутрішнього громадянського конфлікту.
- У квітні 2023 року суд відправив Кохановську під домашній арешт на два місяці у справі про хуліганство на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Коментарі