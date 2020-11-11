СБУ: В Одессе готовили фальсификацию на выборах мэра – фото

Во время обыска в приемной одного из одесских политиков оперативники обнаружили сотни бюллетеней для голосования

Служба безопасности заявила об обнаружении поддельной избирательной документации, которую, по их данным, планировали использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского мэра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, во время обыска в "общественной приемной" одного из одесских политиков оперативники обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам.

Открыто уголовное производство по статье о фальсификации избирательных документов, результатов голосования.

По данным Думской, обыск проводился у Дмитрия Голубова, который поддерживал кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

Сообщается, что Голубов заявил, будто бюллетени ему подбросили.

5 ноября сообщалось, что на выборах мэра Одессы во втором туре встретятся Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.

В первом туре Труханов получил 38,35%, Скорик – 19,47%.

Наталия Медведева

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