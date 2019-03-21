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21.03.2019, 16:40

СБУ возобновила расследование против Саакашвили - адвокат

СБУ возобновила расследование против Саакашвили - адвокат - Фото
Михаил Саакашвили (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Расследование против Саакашвили, которое приостановили год назад, снова открыто, говорит адвокат экс-главы Одесской облгосадминистрации

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СБУ возобновила расследование против бывшего главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом его адвокат Руслан Чернолуцкий заявил у себя в Facebook.

Адвокат обнародовал письмо ГПУ о возобновлении расследования в уголовном производстве, которое вело главное следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

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Адвокат напомнил, что расследование было приостановлено 6 марта прошлого года в связи с необходимостью исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. А возобновлено расследование в связи с "появившейся необходимостью в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве". 

Ранее Саакашвили заявил, что 1 апреля намерен вернуться в Украину. "У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе", - сказал он.

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Теги: сбу, михаил саакашвили
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