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СБУ вручила подозрение киевскому блогеру, снимавшему провокационные стримы с военными

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 12:32
СБУ вручила подозрение киевскому блогеру, снимавшему провокационные стримы с военными - Фото
Виталий Бяльский (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности Украины объявила подозрение "блогеру-провокатору" из Киева, который, как утверждается, намеренно передвигался по улицам столицы в комендантский час и провоцировал скандалы с военными и полицейскими. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о Виталии Бяльском.

По данным следствия, во время своих провокаций 48-летний блогер вел стримы на Facebook, где "оскорблял украинских защитников и фиксировал их местонахождение на территории столицы".

СБУ пишет, что такой контент "подыгрывал" российским пропагандистам, создающим фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляции Бяльского для идентификации украинских военных и отслеживания мест их пребывания.

Правоохранители пришли к блогеру с обысками, а впоследствии – объявили ему подозрение в "препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период".

СБУ отмечает, что Бяльский не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, поэтому он будет доставлен в суд принудительно.

Киевская городская прокуратура добавила, что блогер в 02:00 двигался по Киеву на собственной машине. Когда полиция остановила его, тот достал телефон и начал снимать их на камеру. Разговор с правоохранителями, на видео которого были зафиксированы их личные данные, Бяльский выложил в Facebook.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Милана Головань
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