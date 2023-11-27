СБУ вручила підозру київському блогеру, який знімав провокативні стрими з військовими

Служба безпеки України оголосила підозру "блогеру-провокатору" з Києва, який, як стверджується, навмисно пересувався вулицями столиці у комендантську годину і провокував скандали з військовими та поліціянтами. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Віталія Бяльського.

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За даними слідства, під час своїх провокацій 48-річний блогер вів стрими на Facebook, де "ображав українських захисників та фіксував їхнє місцеперебування на території столиці".

СБУ пише, що такий контент "підігравав" російським пропагандистам, які створюють фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції Бяльського для ідентифікації українських військових та відстежування місць їхнього перебування.

Правоохоронці прийшли до блогера з обшуками, а згодом – оголосили йому підозру у "перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

СБУ зазначає, що Бяльський не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, тому його буде доставлено до суду примусово.

Київська міська прокуратура додала, що блогер о 02:00 рухався Києвом на власній машині. Коли поліція його зупинила, той дістав телефон та почав знімати їх на камеру. Розмову з правоохоронцями, на відео якої були зафіксовані їхні особисті дані, Бяльський виклав у Facebook.

Йому загрожує до восьми років тюрми.

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