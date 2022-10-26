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СБУ: Взяли депутата ОПЗЖ и главу отделения банка – помогали уклонистам бежать за границу

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 12:41
СБУ: Взяли депутата ОПЗЖ и главу отделения банка – помогали уклонистам бежать за границу - Фото
Фото: СБУ

Задержан депутат Черниговского райсовета из запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ, а также руководитель столичного филиала банка. Они независимо друг от друга предлагали мужчинам призывного возраста незаконные услуги бегства за границу от мобилизации, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.

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По данным СБУ, депутат предлагал потенциальным призывникам незаконно уехать за пределы Украины под видом "многодетных родителей" – и за деньги обещал дать им фейковые свидетельства о рождении детей, а также обеспечить беспрепятственное "сопровождение" через пропускные пункты.

Свои услуги он оценивал в сумму от $3000, и для реализации схемы привлек знакомого из Луцка как посредника для передачи денег.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Киеве, где директор отделения банка за $16 000 "гарантировал" уклонистам помощь в выезде за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе.

Он пообещал жителю Киевской области "полное сопровождение" в прохождении фейковой военно-лечебной комиссии с последующим получением поддельного заключения о непригодности.

Злоумышленник задержан при получении озвученной выше суммы на своем рабочем месте.

Євген Пилипенко
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коррупция война взятка мобилизация призыв уклонист ОПЗЖ
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