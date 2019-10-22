Дело на $8,2 млн. СБУ задержала экс-замминистра экономики

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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в аэропорту Борисполь экс-замминистра экономики Юрия Бровченко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики считают, что экс-замминистра, а также чиновники госпредприятия Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" могли действовать вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они якобы заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн.

В результате сделки на счета фиктивных офшорных фирм был переведен авансовый платеж на сумму $8,2 млн, который якобы присвоили участники схемы. Иностранная компания так и не поставила оборудование в Украину.

В пресс-центре СБУ заявили, что экс-замминистру сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ.

Также, по информации силовиков, 17 октября были задержаны другие возможные участники схемы: украинский госчиновник и представитель иностранной компании. Госчиновнику избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 2,8 млн грн. Мера пресечения иностранцу еще не избрана.

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