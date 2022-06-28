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СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов РФ по Киеву и Яворовскому полигону

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 13:06
СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов РФ по Киеву и Яворовскому полигону - Фото
Фото - СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила агентов РФ, которые корректировали ракетные обстрелы Киева и Яворовского военного полигона во Львовской области.

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Контрразведка сообщает, что данные по Яворовскому полигону передавал спецслужбам противника бывший сотрудник КГБ. Он отправлял куратору через Telegram точные координаты целей с пометками на карте.

СБУ напоминает, что в результате ракетных обстрелов Яворовского полигона погиб 61 военнослужащий и 147 получили ранения.

В Киеве сотрудники СБУ задержали работника одного из машиностроительных предприятий по подозрению в том, что он после ракетных обстрелов "докладывал" спецслужбам России об их результатах и отправлял фотографии мест попаданий. Среди объектов, по которым готовились удары, был оборонный завод.

27 июня СБУ по подозрению в государственной измене задержала в Николаеве бывшего местного депутата, заведующего кафедрой одного из вузов.

Сергей Бережной
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