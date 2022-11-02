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СБУ: Задержана шпионка ФСБ РФ, пытавшаяся проникнуть в Службу безопасности – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 09:58
СБУ: Задержана шпионка ФСБ РФ, пытавшаяся проникнуть в Службу безопасности – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила, что задержала в Луганской области глубоко законспирированную шпионку ФСБ РФ, которая пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом".

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В Службе рассказали, что женщина выдавала себя за украинскую патриотку, но на самом деле выполняла задачи российских спецслужб.

Для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Однако сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам так называемое "мдб лнр", сообщили в ведомстве.

СБУ: Задержана шпионка ФСБ РФ, пытавшаяся проникнуть в Службу безопасности – фото

По ее данным, после начала полномасштабного вторжения женщина выполняла указания агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области.

СБУ: Задержана шпионка ФСБ РФ, пытавшаяся проникнуть в Службу безопасности – фото

"Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мер злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее куратора", – говорится в сообщении.

СБУ: Задержана шпионка ФСБ РФ, пытавшаяся проникнуть в Службу безопасности – фото

В СБУ рассказали, что сотрудники контрразведки дезинформировали агрессора, вывели изменницу на подконтрольную территорию и задержали.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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