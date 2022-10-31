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Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 10:36
Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб России, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Задержанного подозревают в том, что он корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их результатах.

По данным СБУ, задержанный информировал оккупантов о состоянии объектов критической инфраструктуры и внутренней обстановке в городе после воздушных ударов.

Правоохранители установили, что подозреваемый объезжал территорию района для наблюдения за местами расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.

Собранные разведданные, по информации СБУ, он передавал своему российскому "координатору" – представителю спецслужб РФ, личность которого ранее была идентифицирована сотрудниками СБУ.

В СБУ сообщили, что при задержании подозреваемого у него обнаружили мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в РФ.

Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ

Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ

Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ

Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ

Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ

Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ
  • 29 октября СБУ заявила о задержании контрразведкой российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области.

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Наталія Медведєва
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