Задержан корректировщик ракетных ударов по Бахмуту – СБУ
Служба безопасности установила местонахождение и задержала еще одного агента спецслужб России, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Задержанного подозревают в том, что он корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута, а затем передавал оккупантам информацию об их результатах.
По данным СБУ, задержанный информировал оккупантов о состоянии объектов критической инфраструктуры и внутренней обстановке в городе после воздушных ударов.
Правоохранители установили, что подозреваемый объезжал территорию района для наблюдения за местами расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.
Собранные разведданные, по информации СБУ, он передавал своему российскому "координатору" – представителю спецслужб РФ, личность которого ранее была идентифицирована сотрудниками СБУ.
В СБУ сообщили, что при задержании подозреваемого у него обнаружили мобильный телефон с подтверждениями скрытой передачи закрытой информации в РФ.
- 29 октября СБУ заявила о задержании контрразведкой российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области.
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