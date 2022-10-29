СБУ заявила о задержании агента России – искал HIMARS и дальнобойные гаубицы М777

Службы безопасности заявила о задержании контрразведкой российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, основной задачей задержанного было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта.

Кроме того, задержанного подозревают в корректировке многочисленных ракетных ударов по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры.

Задержанный – местный житель, которого, по данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб России.

В контрразведке заявляют, что задержанный ездил по территории района, скрыто наблюдал за объектами, фотографировал и передавал россиянам информацию с помощью мессенджеров.

28 октября СБУ сообщила о задержании жительницы Николаева, которую подозревают в сборе для россиян и передаче им данных об украинских подразделениях, в том числе о местах дислокации авиации ВСУ.

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