UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Николаеве взяли любительницу "русского мира", которая "охотилась" за авиацией ВСУ – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 15:23
В Николаеве взяли любительницу
Фото - СБУ

Жительница Николаева передавала российским оккупантам данные об украинских подразделениях, в том числе о местах дислокации авиации Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают в СБУ и Офисе генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители сообщают, что жительница Николаева была активной участницей одного из антиукраинских Telegram-каналов, собирала и передавала врагу информацию о расположении и передвижении подразделений ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники в Николаевской области, а также об объектах критической инфраструктуры. Разведданные женщина предоставляла оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по объектам.

"Также женщина всячески поддерживала и восхваляла "нормальных русских правителей, которые скоро придут и наведут порядок" на украинской земле", – отметили в Офисе генпрокурора.

В СБУ заявляют, что задержали женщину при попытке передачи врагу разведданных. Ей сообщено о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения, а также об оправдании военной агрессии против Украины.

Подозреваемую арестовали без права на внесение залога.

В Николаеве взяли любительницу "русского мира", которая "охотилась" за авиацией ВСУ – СБУ

Читайте также: СБУ выявила 33 агента РФ и корректировщика огня среди представителей УПЦ МП — глава службы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу самолет Николаев авиация воздушные силы наводчица
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 