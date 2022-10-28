В Николаеве взяли любительницу "русского мира", которая "охотилась" за авиацией ВСУ – СБУ
Жительница Николаева передавала российским оккупантам данные об украинских подразделениях, в том числе о местах дислокации авиации Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают в СБУ и Офисе генпрокурора.
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Правоохранители сообщают, что жительница Николаева была активной участницей одного из антиукраинских Telegram-каналов, собирала и передавала врагу информацию о расположении и передвижении подразделений ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники в Николаевской области, а также об объектах критической инфраструктуры. Разведданные женщина предоставляла оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по объектам.
"Также женщина всячески поддерживала и восхваляла "нормальных русских правителей, которые скоро придут и наведут порядок" на украинской земле", – отметили в Офисе генпрокурора.
В СБУ заявляют, что задержали женщину при попытке передачи врагу разведданных. Ей сообщено о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения, а также об оправдании военной агрессии против Украины.
Подозреваемую арестовали без права на внесение залога.
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