СБУ заявила о задержании наводчика российских ракет по Ровно

Служба безопасности заявила о разоблачении контрразведкой подозреваемого в передаче российским оккупантам информации о расположении объектов критической инфраструктуры в Ровно и призывах нанести по ним ракетный удар. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, жителя Ровно задержали в ходе отработки приграничных регионов на северо-западе Украины.

Его подозревают в передаче врагу информации о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона.

Кроме того, по данным СБУ, задержанный собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в Ровно и призывал российских оккупантов нанести ракетный удар по городу.

СБУ заявляет, что сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого в Ровно во время попытки передачи разведданных в РФ.

По данным следствия, житель Ровно после начала полномасштабного вторжения России в Украину создал собственный Telegram-канал, где писал сообщения в поддержку захватчиков, оправдывал их преступления, а также через этот канал передавал россиянам собранную информацию.

СБУ сообщает, что у подозреваемого изъяли незарегистрированные боеприпасы к огнестрельному оружию.

Подозреваемого задержали и сообщили о подозрении в распространение информации о ВСУ, незаконном обращении с оружием и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

21 октября в Николаеве в горсовете СБУ задержала чиновника по подозрению в госизмене.

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Наталія Медведєва

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