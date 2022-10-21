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В Николаеве на заседании у мэра СБУ задержала чиновника – подозрение в госизмене: видео

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21.10.2022, 15:06
В Николаеве на заседании у мэра СБУ задержала чиновника – подозрение в госизмене: видео - Фото
Задержание в горсовете Николаева (фото: СБУ)

Службы безопасности заявила, что контрразведка спецслужбы нейтрализовала в Николаеве российского агента, одной из задач которого было организовать агентурную группу спецслужб России. Подозреваемого задержали в горсовете – во время совещания у мэра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ подозревает в госизмене начальника коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.

По данным СБУ, задержанный передавал российским кураторам персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры, а также списки погибших военных.

Задержанного также подозревают в сборе разведданных о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона.

По данным СБУ, у фигуранта также была задача сообщать российским оккупантам о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

СБУ подозревает чиновника в попытке привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и двоих жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции.

Служба безопасности заявила, что установила личность представителя спецслужб России, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.

Задержанному объявили о подозрении в госизмене в условиях военного положения.

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Наталія Медведєва
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война сбу госизмена Николаев
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