В Николаеве на заседании у мэра СБУ задержала чиновника – подозрение в госизмене: видео
Службы безопасности заявила, что контрразведка спецслужбы нейтрализовала в Николаеве российского агента, одной из задач которого было организовать агентурную группу спецслужб России. Подозреваемого задержали в горсовете – во время совещания у мэра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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СБУ подозревает в госизмене начальника коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.
По данным СБУ, задержанный передавал российским кураторам персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры, а также списки погибших военных.
Задержанного также подозревают в сборе разведданных о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона.
По данным СБУ, у фигуранта также была задача сообщать российским оккупантам о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.
СБУ подозревает чиновника в попытке привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и двоих жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции.
Служба безопасности заявила, что установила личность представителя спецслужб России, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.
Задержанному объявили о подозрении в госизмене в условиях военного положения.
- 16 октября армия России запустила 15 дронов-камикадзе по Николаевской области, долетели только три.
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