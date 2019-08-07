СБУ заявила о задержании боевика террористической организации ДНР

Арест (фото - depositphotos.com)

На подконтрольной Украине территории СБУ задержала жителя Краматорска, который, по данным спецслужбы, воевал в составе бандформирования террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве говорят, что в ряды террористов ДНР мужчина вступил в 2015 году. Он был автоматчиком в составе бандформирования "Пятнашка" и так называемом казачьем "11-м батальоне ЛНР".

Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных, сообщили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК Украины. Суд отправил его в СИЗО.