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СБУ заявила о задержании боевика террористической организации ДНР

СБУ заявила о задержании боевика террористической организации ДНР - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
07.08.2019, 19:16

Боевик приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы оформить украинские паспорта

На подконтрольной Украине территории СБУ задержала жителя Краматорска, который, по данным спецслужбы, воевал в составе бандформирования террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве говорят, что в ряды террористов ДНР мужчина вступил в 2015 году. Он был автоматчиком в составе бандформирования "Пятнашка" и так называемом казачьем "11-м батальоне ЛНР".

Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных, сообщили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК Украины. Суд отправил его в СИЗО.

  • 6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего, который находится в розыске в Украине, пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.
  • В СБУ заявили, что его задержание стало бы поводом для обвинения Украины в срыве минских договоренностей и нарушении перемирия.
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