Почему СБУ не задержала террориста Дейнегу. Объяснение Службы

Владислав Дейнего в Станице Луганской (Фото: скриншот из видео 5 канал /Youtube)

В Службе безопасности заявили, что задержание перешедшего 6 августа линию разграничения главаря террористов стало бы поводом для обвинения Украины в срыве минских договоренностей и нарушении перемирия. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцева и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирия", - написали в СБУ.

Отмечается, что в Службе расследуются уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований ЛНР. И добавили, что лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом.

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6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что провокация в Станице Луганской с участием одного из главарей террористической организации ЛНР Владислава Дейнего, показала "бессилие государства". Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко добавила, что шокирована ситуацией.

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