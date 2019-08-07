Почему СБУ не задержала террориста Дейнегу. Объяснение Службы

В Службе безопасности заявили, что задержание перешедшего 6 августа линию разграничения главаря террористов стало бы поводом для обвинения Украины в срыве минских договоренностей и нарушении перемирия. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.
"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцева и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирия", - написали в СБУ.
Отмечается, что в Службе расследуются уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований ЛНР. И добавили, что лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом.
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