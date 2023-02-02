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СБУ заявляет о разоблачении руководства Сумской ОВА в хищении денег на восстановление

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 20:19
СБУ заявляет о разоблачении руководства Сумской ОВА в хищении денег на восстановление - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении руководства Сумской областной военной администрации в хищении денег, предназначенных для восстановления инфраструктуры. Двум чиновникам сообщили о подозрении, передает пресс-служба СБУ.

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Спецслужба заявляет, что разоблачила и блокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской ОВА. Чиновники якобы присваивали госсредства, выделенные на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов россиян.

Объявлено о подозрении заместителю главы Сумской ОВА и исполняющему обязанности начальника Департамента капитального строительства ОВА.

По данным следствия, в апреле 2022 года замглавы Сумской ОВА вместе с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных правительством.

Эти деньги предназначались для восстановления жилых домов, объектов гражданской и критической инфраструктуры, мостов и дорог, разрушенных обстрелами.

Чиновники якобы заключили договоры на работы с пятью аффилированными коммерческими структурами, сознательно внесли в сметную документацию завышенные в два-три раза цены на стройматериалы. Были задействованы "фирмы-прокладки", утверждают в СБУ.

По данным спецслужбы, во время ремонта только одного объекта чиновники присвоили 1,4 млн грн. Продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

Подозрения объявлены по статье о присвоении и растрате имущества или завладении путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения, а также по статье о служебном подлоге.

  • Со вчерашнего дня в Украине стартовали массовые обыски, задержания и аресты. Проходят "антикоррупционные чистки".

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Оксана Житнюк
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