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Глава СБУ о сегодняшних громких обысках: Это глобальный удар по внутреннему врагу

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 15:49
Глава СБУ о сегодняшних громких обысках: Это глобальный удар по внутреннему врагу - Фото
Василий Малюк (скриншот с видео)

Сегодня в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений "лицам, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах". Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, анонсировав новую информацию об оперативно-следственных мероприятиях, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сегодня Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом", – говорится в сообщении.

По словам Малюка, происходит отработка лиц, "которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса и т.д.".

Глава СБУ говорит, что ведомство выполняет задачу президента Владимира Зеленского "и синхронно наносит глобальный удар по внутреннему врагу".

"И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, который дерзнул вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – подчеркнул Малюк.

Он добавил, что сейчас СБУ информирует общество о результатах сегодняшних мер и, учитывая большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.

Вадим Ребрина
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сбу обыск Василий Малюк
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