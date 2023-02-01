Глава СБУ о сегодняшних громких обысках: Это глобальный удар по внутреннему врагу
Сегодня в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений "лицам, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах". Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, анонсировав новую информацию об оперативно-следственных мероприятиях, сообщает пресс-служба ведомства.
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"Сегодня Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом", – говорится в сообщении.
По словам Малюка, происходит отработка лиц, "которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса и т.д.".
Глава СБУ говорит, что ведомство выполняет задачу президента Владимира Зеленского "и синхронно наносит глобальный удар по внутреннему врагу".
"И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, который дерзнул вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – подчеркнул Малюк.
Он добавил, что сейчас СБУ информирует общество о результатах сегодняшних мер и, учитывая большой объем материалов, продолжит это делать и в ближайшие дни.
- Сегодня Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыски у бывшего руководителя МВД Арсена Авакова.
- Также СБУ устроила обыски у народного депутата Вадима Столара, руководства налоговой Киева, в доме бизнесмена Игоря Коломойского.
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