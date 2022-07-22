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Сдавал карты и хотел в "расстрельные группы" армии РФ. Под Житомиром взяли предателя – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 12:42
Сдавал карты и хотел в
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента российской военной разведки, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирской области и планировал вступить в "расстрельные группы" армии РФ в случае оккупации региона.

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По данным СБУ, житель Коростеня, который раньше работал на одном из стратегически важных заводов, предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции.

Полученную информацию россияне планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.

По информации контрразведчиков, "куратор" от ГРУ РФ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации.

Жителю Коростеня сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения, он находится под стражей. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное с конфискацией имущества.

  • 20 июля СБУ заявила, что разоблачила чиновника, он помог РФ привезти бронетехнику из Крыма в Херсонскую область.

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Оксана Житнюк
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Коростень сбу Житомир гру рф расстрельные группы
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