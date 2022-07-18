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Без Салтовки и водохранилищ. Армия России использовала карты 50-летней давности – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 15:04
Без Салтовки и водохранилищ. Армия России использовала карты 50-летней давности – фото - Фото
Карта российских военных (фото - СБУ)

Часть российских военных использовали карты 50-летней давности, на которых нет, например, Салтовки (крупнейший спальный район Харькова) и некоторых водохранилищ в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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СБУ изъяла карты российских военных на месте временно оккупированных районов Харьковской области. В частности у мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады РФ были карты 1969 года выпуска, информация на них не обновлялась 53 года.

На этих картах полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который возводили в 1970-х годах. Также нет Травянского и Муромского водохранилищ, а граница нарисована ручкой, поскольку на карте ее не было.

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Без Салтовки и водохранилищ. Армия России использовала карты 50-летней давности – фото

Без Салтовки и водохранилищ. Армия России использовала карты 50-летней давности – фото

В спецслужбе добавили, что навигационным обеспечением уничтоженного батальона занимались Центр геопространственной информации и навигации РФ, а также Топографическая служба Западного военного округа РФ, которую возглавляет полковник Алексей Краснов.

В преддверии полномасштабного вторжения эти подразделения праздновали 210-летие топографической службы РФ и утверждали, что обеспечивают российское командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "самых современных передвижных навигационно-геодезических комплексов".

При этом 138-я гвардейская мотострелковая бригада, которая пользовалась этими картами, была уничтожена украинскими военными в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении.

  • 13 июля СБУ опубликовала перехват переговоров, в которых оккупанты говорят, что не могут перейти в наступление.

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Марк Сировой
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сбу Харьков карты армия рф водохранилище салтовка войска россии
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