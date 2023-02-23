Сделаем все для победы Украины: заявление Европейского Совета к годовщине начала вторжения

Накануне годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину лидеры стран Евросоюза выступили с совместным заявлением, в котором назвали Украину "частью европейской семьи".

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В заявлении Европейского совета говорится, что страны ЕС "сделают все для того, чтобы Украина победила, чтобы было гарантировано соблюдение международного права, чтобы был восстановлен мир и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, чтобы Украина восстановила разрушенное и чтобы восторжествовало правосудие".

Евросовет обещает поддерживать восстановление Украины, и с этой целью "использовать замороженные активы РФ в соответствии с законодательством ЕС и международным правом".

Страны ЕС заявляют, что намерены и далее "усиливать совместное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну" и принять не только десятый пакет санкций, но и ряд шагов против тех, кто пытается обойти наложенные Евросоюзом ограничения.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что перед зданием Еврокомиссии в знак солидарности поднят флаг Украины, так как "дух и решимость наших украинских друзей являются источником вдохновения для всех нас" и "когда-нибудь Украина присоединится к нашей европейской семье".



"Придет время, когда этот флаг будет каждый день высоко подниматься в Брюсселе, и он там будет находиться по праву", – написала она.

По результатам соцопроса большинство граждан Евросоюза считают, что, начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия напала на всю Европу, но уверены, что украинцы победят.

21 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны.

Сергій Бережний

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