Sea Shark. Прояснилась судьба части удерживаемых в Египте моряков

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В ночь на 27 мая моряки с задержанного Военно-морскими силами Египта нефтяного танкера Sea Shark возвращаются в Украину. Об этом LIGA.net сообщила Муругова Анна из фонда помощи морякам Ассоль.

"Часть из них возвращается сегодня ночью", - сказала собеседница, отметив, чт они прибудут в Одессу.

О состоянии их здоровья в данный момент ничего не известно. "Про состояние ничего сказать не могу. Знаю, что они очень хотят домой", - отметила она.

19 мая ВМС Египта задержали грузовой танкер Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти в районе Айн-Сохна, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Египет требовал разгрузки нефти. Капитан Виталий Нестеренко заявил, что ситуация критическая и "есть угроза жизням" украинских моряков. В конце ноября 2018 у танкера закончилась панамская регистрация. Вскоре египетские власти оштрафовала владельца на 56 млн долларов за незаконное проникновение в территориальные воды Египта, судно было арестовано.

