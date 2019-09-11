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Сегодня ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России

Сегодня ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России - Фото
ЕСПЧ (фото - EPA)
11.09.2019, 12:00

Украина обвиняет Россию в многочисленных нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

Сегодня началось слушание дела Украины против России в связи с нарушениями прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте суда.

Украина внесла иск в ЕСПЧ против РФ 13 марта 2014 года. "Правительство Украины заявляет, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь, неотъемлемыми частями Украины. Контроль России над ситуацией привел многочисленным нарушениям Конвенции (по правам человека - ред.)", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Среди конкретных нарушений Украина указывает на убийства со стороны России украинских военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц. Также речь идет о случаях применения пыток, ненадлежащего обращения и противоправного удержания граждан Украины.

В суде Украину будет представлять замминистра юстиции, уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лещина.

Пресс-релиз ЕСПЧ опубликовал в Facebook Сергей Зайцев:

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Украина против России еспч
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