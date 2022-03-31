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Сегодня гуманитарными коридорами воспользовались почти полторы тысячи украинцев

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 22:06
Сегодня гуманитарными коридорами воспользовались почти полторы тысячи украинцев - Фото
Ирина Верещук (скриншот с відео)

Сегодня по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 458 человек. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Из них 631 человек из Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.

Также сегодня в Бердянск доехали 45 автобусов для эвакуации. В город оккупанты их не пустили. К автобусам пришли 600 жителей. Завтра утром они должны выехать в Запорожье.

Более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск, чтобы утром забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье.

Также сегодня для эвакуации людей в Мелитополь доехали 12 автобусов, загруженных гуманитарной помощью. Всю гуманитарную помощь захватили оккупационные войска. Это 14 тонн продовольствия и медикаментов.

"Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены, и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье", – сообщила Верещук.

Из Энергодара сегодня выехали 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас приближаются к Запорожью.

"Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим наших людей одних", – сказала Верещук.

Вадим Ребрина
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