Сегодня гуманитарными коридорами воспользовались почти полторы тысячи украинцев
Сегодня по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 458 человек. Об этом на брифинге сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
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Из них 631 человек из Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.
Также сегодня в Бердянск доехали 45 автобусов для эвакуации. В город оккупанты их не пустили. К автобусам пришли 600 жителей. Завтра утром они должны выехать в Запорожье.
Более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск, чтобы утром забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье.
Также сегодня для эвакуации людей в Мелитополь доехали 12 автобусов, загруженных гуманитарной помощью. Всю гуманитарную помощь захватили оккупационные войска. Это 14 тонн продовольствия и медикаментов.
"Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены, и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье", – сообщила Верещук.
Из Энергодара сегодня выехали 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас приближаются к Запорожью.
"Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим наших людей одних", – сказала Верещук.
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