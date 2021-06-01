Сегодня Рада продолжит работу: что в повестке

Сегодня в повестке Верховной Рады будет назначение представителей в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности и ряд законопроектов. Повестка опубликована на сайте парламента.

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Парламент рассмотрит назначение в конкурсную комиссию по отбору кандидата на должность директора БЭБ:

– Людмилы Рубаненко – представителя Союза налоговых консультантов;

– Галины Шевченко – представителя Национальной ассоциации адвокатов;

– Алексея Ушакова – представителя общественной организации Волонтерское движение "Общая цель".

Раде предложат внести в повестку и сократить сроки рассмотрения законопроектов об отсрочке введения обязательного дубляжа на украинском языке для теле- и кинопродукции из-за вызванных коронавирусом карантинных ограничений, об обеспечении расширенного неонатального скрининга и об основах государственной региональной политики.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о регулировании банкротства во время карантина, о кредитных союзах, о поддержке отраслей недропользования, о финансировании Госпогранслужбы и другие.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроекты об ограничении оборота пластиковых пакетов, о продолжении переходного периода для авиакомпаний для перехода к использованию самолетов отечественного производства, о введении информационно-телекомуникационной системы досудебного расследования и другие.

Также Рада рассмотрит законопроекты, возвращенные после вето президента с его предложениями: о переименовании Фонда соцзащиты инвалидов и об отдельных вопросах защиты обличителей коррупции.

25 мая 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Раду законы о национальном сопротивлении и увеличении армии.

Денис Юдин

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