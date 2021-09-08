Сегодня Рада проводит два заседания: что в повестке

Сегодня, 8 сентября 2021 года, Верховная Рада проведет два заседания. На внеочередном заседании рассмотрят обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Повестка дня Рады опубликована на официальном сайте.

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В первом чтении Рада рассмотрит сегодня законопроекты:

– №5202-д, об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (повторное первое чтение);

– №5091, о гарантировании имущественных прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем;

– №5002, об изменениях в законе о библиотеках и библиотечном деле;

– №5608, об усовершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты;

– №5464, о развитии производства биометана и другие.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №3637, о виртуальных активах;

– №5248, об одновременном переходе прав на земельный участок при переходе прав на недвижимость, которая на нем расположена;

– №3952, об открытости информации о размере зарплат в госкомпаниях;

– №5205, о дополнительных условиях для профессионального роста творческих работников театров;

– №3969, об уточнении перечня первичных водопользователей;

– №5154, об изменениях в бюджете в связи с налоговой амнистией.

На внеочередном заседании депутаты рассмотрят проект обращения Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Обращение предложено нардепом из Евросолидарности Алексеем Гончаренко, инициативу провести внеочередное заседание парламента по этому вопросу поддержали 153 нардепа.

Вчера, 7 сентября, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что статус основного союзника США вне НАТО предоставляется странам, которые по разным причинам не могут вступить в альянс, и это "не случай Украины".

Денис Юдин

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