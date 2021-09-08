UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня Рада проводит два заседания: что в повестке

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 09:05
Сегодня Рада проводит два заседания: что в повестке - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 8 сентября 2021 года, Верховная Рада проведет два заседания. На внеочередном заседании рассмотрят обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Повестка дня Рады опубликована на официальном сайте.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В первом чтении Рада рассмотрит сегодня законопроекты:

– №5202-д, об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель (повторное первое чтение);

– №5091, о гарантировании имущественных прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем;

– №5002, об изменениях в законе о библиотеках и библиотечном деле;

– №5608, об усовершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты;

– №5464, о развитии производства биометана и другие.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №3637, о виртуальных активах;

– №5248, об одновременном переходе прав на земельный участок при переходе прав на недвижимость, которая на нем расположена;

– №3952, об открытости информации о размере зарплат в госкомпаниях;

– №5205, о дополнительных условиях для профессионального роста творческих работников театров;

– №3969, об уточнении перечня первичных водопользователей;

– №5154, об изменениях в бюджете в связи с налоговой амнистией.

На внеочередном заседании депутаты рассмотрят проект обращения Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Обращение предложено нардепом из Евросолидарности Алексеем Гончаренко, инициативу провести внеочередное заседание парламента по этому вопросу поддержали 153 нардепа.

  • Вчера, 7 сентября, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что статус основного союзника США вне НАТО предоставляется странам, которые по разным причинам не могут вступить в альянс, и это "не случай Украины".
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада повестка внеочередное заседание основной союзник сша вне нато
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 