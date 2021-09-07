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Посол в США раскритиковала инициативу нардепов просить США о статусе союзника вне НАТО

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 17:40
Посол в США раскритиковала инициативу нардепов просить США о статусе союзника вне НАТО - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

Украина ставит целью вступление в НАТО, а статус основного союзника вне НАТО – для стран, которые не могут вступить в альянс. Об этом заявила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя инициативу нардепов обратиться к США с просьбой о предоставлении такого статуса Украине.

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Маркарова попросила инициаторов назначенного на завтра, 8 сентября 2021 года, внеочередного заседания Верховной Рады и тех, кто будет на нем рассматривать просьбу к США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО (MNNA), обратить внимание, что этот статус предназначен для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в альянс.

"Это точно не о нас", – заявила Маркарова, напомнив, что цель Украины – членство в НАТО. "Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции", – подчеркнула она.

Маркарова отметила, что Украина уже обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, а США – стратегический партнер, который помогает Украине развивать ее потенциал, предоставляет деньги и оружие, и с которым во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон подписано сильное рамочное соглашение об основах оборонного партнерства.

По словам Маркаровой, поддержка парламента очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые двигают Украину вперед к НАТО.

Денис Юдин
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