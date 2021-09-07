Завтра Рада рассмотрит документ о статусе основного союзника США вне НАТО – что он дает

Завтра Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрит проект постановления об обращении к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

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В опубликованном распоряжении говорится, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду, 8 сентября, сразу же после окончания очередного.

Постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса MNNA поддержали 153 нардепа. На сайте Рады указано, что инициатором постановления был нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

На портале Госдепа отмечается, что статус MNNA дает иностранным партнерам определенные преимущества в областях оборонной торговли и сотрудничества в области безопасности.

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Назначение основного союзника США вне НАТО является "мощным символом тесных отношений США с этими странами" и "демонстрирует глубокое уважение Вашингтона к дружбе" с ними, объясняют в Госдепе.

Отмечается, что хотя статус MNNA предоставляет военные и экономические привилегии, он не влечет за собой каких-либо обязательств по вопросу безопасности перед основным союзником.

Сейчас основными союзниками США вне НАТО являются 17 стран: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис. Тайвань должен рассматриваться как MNNA без официального обозначения.

В Госдепе объясняют, что статус MNNA дает такие преимущества союзникам:

– Право на займ материалов, товаров или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний;

– Право на приоритетную доставку излишков оборонных изделий США (для стран южного или юго-восточного фланга НАТО);

- Право на рассмотрение покупки боеприпасов с обедненным ураном;

– Право на заключение меморандума о взаимопонимании или другого соглашения с Пентагоном для проведения совместных научно-исследовательских проектов в области оборонного оборудования и боеприпасов;

– Может использоваться для размещения на ее территории военных резервных запасов США, которые хранятся вне американских военных баз;

– Может заключать соглашения с США о совместной организации учений на основе совместных расходов;

– Позволяет компаниям из страны-союзника участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание или ремонт оборудования Пентагона за пределами США;

– Право получать финансирование для закупки устройств по обнаружению взрывчатых веществ, контртеррористических исследований и разработок под эгидой Рабочей группы технической поддержки Госдепа.

В июне 2020-го Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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Марк Сировой

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