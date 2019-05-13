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13.05.2019, 10:55

Сегодня суд в Киеве рассмотрит дело против Зеленского

Сегодня суд в Киеве рассмотрит дело против Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Избранному президенту Владимиру Зеленскому сегодня могут присудить штраф за нарушение предвыборной агитации - нарушил тайну голосования

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Сегодня, 13 мая, Оболонский райсуд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Владимира Зеленского. Соответствующая информация указана в расписании на сайте суда.

Заседание назначено на 12:45. Будет слушаться дело о нарушении ограничений предвыборной агитации.

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Председательствующим судьей назначен Владислав Девятко, который ранее по делу о госизмене присудил беглому президенту Виктору Януковичу 13 лет тюрьмы.

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В день выборов, 21 апреля, полиция вручила Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования в присутствии телекамер и избирателей показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. В его штабе заявили, что он сделал это "совершенно случайно" и "без злого умысла". Однако на выходе из участка его спросили, за кого он отдал свой голос, на что Зеленский ответил, что ему "нельзя ни говорить об этом, ни показывать".

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Теги: Владимир Зеленский, суд, виктор янукович, агитация, выборы-2019
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