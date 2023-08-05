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Сегодня в Киеве начнут монтаж трезубца на Родину-мать. Его уже привезли к подножию – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 13:35
Сегодня в Киеве начнут монтаж трезубца на Родину-мать. Его уже привезли к подножию – фото - Фото
Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Сегодня, 5 августа, в Киеве начнется монтаж трезубца на щит монумента "Родина-мать". Об этом сообщает Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

По данным сотрудников музея, первоначально монтаж трезубца на щит "Родина-матери" планировалось начать в 14:00.

Сейчас сообщается, что журналистов ожидают возле памятника в 15:00.

Сегодня в стране дважды звучала воздушная тревога в связи с взлетом российского носителя ракет "Кинжал" Миг-31К – видимо, небольшая задержка связана именно с этим.

Сегодня в Киеве начнут монтаж трезубца на Родину-мать. Его уже привезли к подножию – фото

Сегодня в Киеве начнут монтаж трезубца на Родину-мать. Его уже привезли к подножию – фото

Сегодня в Киеве начнут монтаж трезубца на Родину-мать. Его уже привезли к подножию – фото

Смотрите также: Как будет выглядеть герб Украины, который заменит герб СССР на щите "Родина-мать"

Наталья Медведева
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