Сегодня в Киеве начнут монтаж трезубца на Родину-мать. Его уже привезли к подножию – фото

Сегодня, 5 августа, в Киеве начнется монтаж трезубца на щит монумента "Родина-мать". Об этом сообщает Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

По данным сотрудников музея, первоначально монтаж трезубца на щит "Родина-матери" планировалось начать в 14:00.

Сейчас сообщается, что журналистов ожидают возле памятника в 15:00.

Сегодня в стране дважды звучала воздушная тревога в связи с взлетом российского носителя ракет "Кинжал" Миг-31К – видимо, небольшая задержка связана именно с этим.

Ранее стало известно, что украинский трезубец для реконструкции монумента "Родина-мать" изготовят из европейской стали.

Декоммунизация монумента "Родины-мать" будет стоить 28 млн грн. Обновленную версию монумента планируют открыть ко Дню Независимости, 24 августа.

В 2022 году в приложении "Дия" 85% из 800 000 украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на трезубец.

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