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Сьогодні у Києві розпочнуть монтаж тризубця на Батьківщину-мати. Його вже привезли до підніжжя.

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 13:35
Сьогодні у Києві розпочнуть монтаж тризубця на Батьківщину-мати. Його вже привезли до підніжжя. - Фото
Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Сьогодні, 5 серпня, у Києві розпочнеться монтаж тризубця на щит монумента "Батьківщина-мати". Про це повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

За даними співробітників музею, спочатку монтаж тризубця на щит "Батьківщина-матері" планувалося розпочати о 14:00.

Наразі повідомляється, що на журналістів чекають біля пам'ятника о 15:00.

Сьогодні у країні двічі звучала повітряна тривога у зв'язку із злетом російського носія ракет "Кинджал" Міг-31К – мабуть, невелика затримка пов'язана саме з цим.

Сьогодні у Києві розпочнуть монтаж тризубця на Батьківщину-мати. Його вже привезли до підніжжя.

Сьогодні у Києві розпочнуть монтаж тризубця на Батьківщину-мати. Його вже привезли до підніжжя.

Сьогодні у Києві розпочнуть монтаж тризубця на Батьківщину-мати. Його вже привезли до підніжжя.

Дивіться також: Як виглядатиме герб України, який замінить герб СРСР на щиті "Батьківщина-мати"

Наталія Медведєва
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