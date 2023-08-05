Сьогодні у Києві розпочнуть монтаж тризубця на Батьківщину-мати. Його вже привезли до підніжжя.

Сьогодні, 5 серпня, у Києві розпочнеться монтаж тризубця на щит монумента "Батьківщина-мати". Про це повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

За даними співробітників музею, спочатку монтаж тризубця на щит "Батьківщина-матері" планувалося розпочати о 14:00.

Наразі повідомляється, що на журналістів чекають біля пам'ятника о 15:00.

Сьогодні у країні двічі звучала повітряна тривога у зв'язку із злетом російського носія ракет "Кинджал" Міг-31К – мабуть, невелика затримка пов'язана саме з цим.

Раніше стало відомо, що український тризуб для реконструкції монумента "Батьківщина-мати" виготовлять із європейської сталі.

Декомунізація монумента "Батьківщина-мати" коштуватиме 28 млн грн. Оновлену версію монумента планують відкрити на День Незалежності, 24 серпня.

2022 року у додатку "Дія" 85% із 800 000 українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб на тризуб.

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