Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 19 мая, в Украине вспоминают жертв политических репрессий.

Цель Дня памяти жертв политических репрессий - привлечение внимания общества к трагическим страницам в истории Украины, которые осущевлялись тоталитарными режимами.

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Символическим местом является киевская Быковня. Здесь в лесу находится крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Уже установлены имена более 19 000 расстрелянных в Быковне.

"На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором и наследником режима, что эту кровь проливал", - сказал сегодня возле мемориала в Быковнянском лесу действующий президент Петр Порошенко.

Число репрессированных украинцев подсчитать практически невозможно, поскольку советская власть тщательно скрывала эти данные. Специалисты считают, что с начала 1920-х и до конца 1980-х были арестованы около 1,5 млн человек (из них более половины - украинцы). Из их числа многие были расстреляны, а также высланы в тюрьмы и лагеря, где большинство погибли от болезней и каторжных работ.

Традиционно в этот день представители государства возлагают цветы к памятникам жертв политрепрессий, священнослужители проводят поминальные службы, а общественные организации - тематические мероприятия.