Сегодня выбирают наблюдателей за НАБУ. Как проголосовать: инструкция

Фото: пресс-служба НАБУ

Сегодня на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины проходит открытое рейтинговое голосование за кандидатов в состав Совета общественного контроля при НАБУ. Голосование продлится до 21:00, сообщает пресс-служба бюро.

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К участию в голосовании допускаются граждане, проживающие на территории Украины. Один человек может проголосовать один раз и не более чем за 15 кандидатов. Каждому участнику для голосования отведено 15 минут.

Для того, чтобы сделать выбор, нужно:

- перейти на страницу голосования по ссылке;

- нажать кнопку "начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования;

- указать электронный адрес - на него будет выслан код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

- указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

- последний шаг - выбрать кандидатов (не более 15), поставив отметки напротив их фамилий, и нажать кнопку "проголосовать".

Если за 15 минут проголосовать не получится, попытку можно повторить спустя пять минут.

Справка. Совет общественного контроля при НАБУ состоит из 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.