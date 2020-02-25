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Секретарь СНБО Данилов о местных выборах в ОРДЛО: Не верю, но на 50%

Секретарь СНБО Данилов о местных выборах в ОРДЛО: Не верю, но на 50% - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба президента)
25.02.2020, 13:10

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что местные выборы в ОРДЛО должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов на 50% не верит в проведение местных выборов во временно оккупированном Донбассе осенью этого года. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Волкер (бывший спецпредставитель США по Украине, - ред.) не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%. Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, - поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых - организовать общее патрулирование территорий с членами местных громад", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, насколько реально провести выборы на всей территории Украины осенью, Данилов сказал: "Я верю в то, что мы должны достичь мира. Выборы должны проходить только при условии соблюдения Конституции Украины. У нас есть ЦИК, есть четкая процедура".

Секретарь СНБО уточнил, что очень хочет, чтобы Украина успела провести выборы в конце октября 2020 года и пришла к мирной жизни.

Говоря о том, что после выборов в такие сроки, есть вероятность того, что Украина может легализовать в ОРДЛО "российский анклав", Данилов убежден - "это невозможно".

"Мы избираем только местные советы. Они не имеют никакого значения в плане общеукраинских дел", - добавил он.

  • 18 февраля бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года

Читайте полный текст интервью LIGA.netСекретарь СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

Арина Толина, Кондратова Валерия, Юрий Смирнов
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