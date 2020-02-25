Секретарь СНБО Данилов объяснил необходимость разведения войск на Донбассе

Алексей Данилов (Фото: личная страница в Facebook)

Украинская сторона разводит войска чисто из гуманитарных соображений. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

"Нам надо увеличить количество коридоров по пересечению линии разграничения. То, что сегодня почти заблокирована Луганская область, нет никакого автомобильного прохода - усложняет жизнь нашим людям, которым мы должны помогать. Это наши украинцы", - отметил Данилов, уточнив, что "та сторона это рассматривает только в военной плоскости".

Он добавил, что понимает чувства "наших ребят, которые проливали кровь именно на этих участках, когда им надо отойти на условные 100-200 метров".

"Но точно так же отходит и другая сторона. Более того, на участках разведения у нас меньше потерь", - добавил Данилов.

24 января в штабе ООС сообщали , что предлагают провести разведение в районе КПВВ Гнутово, железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовке Второй (район Авдеевки).

сообщали 9 февраля министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе, которые будут иметь гуманитарную составляющую.

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