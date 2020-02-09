Готовим три новые точки для разведения войск – министр обороны

Украина ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе, которые будут иметь гуманитарную составляющую. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
По его словам, пока неизвестно, когда именно будет новое разведение, идут переговоры.
"Не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем", - сказал он.
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Загороднюк добавил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения: это улучшает экономическую ситуацию и "оживляет те депрессивные регионы". В качестве позитивного примера он привел разведение в Станице Луганской.
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