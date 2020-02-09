Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Готовим три новые точки для разведения войск – министр обороны

Готовим три новые точки для разведения войск – министр обороны - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.02.2020, 20:28

Андрей Загороднюк объясняет: разведение важно с гуманитарной точки зрения

Украина ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе, которые будут иметь гуманитарную составляющую. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, пока неизвестно, когда именно будет новое разведение, идут переговоры.

"Не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем", - сказал он.

Читайте также: Министр обороны: Мы против разведения войск по всей линии

Загороднюк добавил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения: это улучшает экономическую ситуацию и "оживляет те депрессивные регионы". В качестве позитивного примера он привел разведение в Станице Луганской.

Читайте также: Генерал о фронте: Поверьте, нет такого - "давайте тупо разведем"

 

 

 

Еще по теме
Напишите нам
разведение Донбасс Андрей Загороднюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 