Готовим три новые точки для разведения войск – министр обороны

Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе, которые будут иметь гуманитарную составляющую. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, пока неизвестно, когда именно будет новое разведение, идут переговоры.

"Не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем", - сказал он.

Читайте также: Министр обороны: Мы против разведения войск по всей линии

Загороднюк добавил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения: это улучшает экономическую ситуацию и "оживляет те депрессивные регионы". В качестве позитивного примера он привел разведение в Станице Луганской.

Разведение уже прошло в Станице Луганской, а также в районах Золотого-4 и Петровского.

Золотого-4 и Петровского. В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . В частности они договорились о новом разведении на еще трех участках .

закончились переговоры Зеленский-Путин 24 января в штабе ООС сообщали, что предлагают провести разведение в районе КПВВ Гнутово, железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовке Второй (район Авдеевки).

Читайте также: Генерал о фронте: Поверьте, нет такого - "давайте тупо разведем"