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Секретарь СНБО Данилов: У Кривоноса нет доступа к оборонзаказу - видео

Секретарь СНБО Данилов: У Кривоноса нет доступа к оборонзаказу - видео - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СБУ)
25.02.2020, 09:35

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что у него нет оппозиции к своему заму Сергею Кривоносу

У заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Кривоноса нет доступа к оборонзаказу. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, финансирование оборонзаказа увеличено на 16%, в 2020 году на укрепление обороноспособности выделяется больше миллиарда долларов.

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"К большому сожалению, сегодня некоторые "специалисты" комментируют документ, который в глаза не видели, потому что он под грифом секретности. Есть у нас господа, которые собирают сплетни как на рынке", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду Кривоноса, говоря о "сплетнях на рынке", Данилов сказал: "У Кривоноса допуска к этому документу нет. Точка".

Данилов при этом подчеркнул, что у него нет оппозиции к Кривоносу. "Я с первого дня пришел и сказал: вы - человек военный, и армия вам ближе. А СНБО - это большой аналитический экспертный центр. А Кривонос военный. Я его за это уважаю, но считаю именно так. Это мое мнение. И он это знает".

Секретарь СНБО уточнил, что общался по этому вопросу с президентом Владимиром Зеленским, после чего сделал вывод ,"что он очень любит людей, он никого не хочет обидеть".

  • 19 февраля Кривонос заявил, что Зеленский не должен подписывать гособоронзаказ, он считает, что документ надо отправить на доработку, поскольку им не предусмотрена достаточная поддержка ракетной программы.

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Арина Толина
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