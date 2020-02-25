Секретарь СНБО Данилов: У Кривоноса нет доступа к оборонзаказу - видео

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СБУ)

У заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Кривоноса нет доступа к оборонзаказу. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, финансирование оборонзаказа увеличено на 16%, в 2020 году на укрепление обороноспособности выделяется больше миллиарда долларов.

Читайте также: Ракетную программу ликвидируют, говорит Бутусов. СНБО - отрицает

"К большому сожалению, сегодня некоторые "специалисты" комментируют документ, который в глаза не видели, потому что он под грифом секретности. Есть у нас господа, которые собирают сплетни как на рынке", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду Кривоноса, говоря о "сплетнях на рынке", Данилов сказал: "У Кривоноса допуска к этому документу нет. Точка".

Данилов при этом подчеркнул, что у него нет оппозиции к Кривоносу. "Я с первого дня пришел и сказал: вы - человек военный, и армия вам ближе. А СНБО - это большой аналитический экспертный центр. А Кривонос военный. Я его за это уважаю, но считаю именно так. Это мое мнение. И он это знает".

Секретарь СНБО уточнил, что общался по этому вопросу с президентом Владимиром Зеленским, после чего сделал вывод ,"что он очень любит людей, он никого не хочет обидеть".

19 февраля Кривонос заявил, что Зеленский не должен подписывать гособоронзаказ, он считает, что документ надо отправить на доработку, поскольку им не предусмотрена достаточная поддержка ракетн ой программы.

Читайте полный текст интервью LIGA.net: Секретарь СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай