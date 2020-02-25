Секретарь СНБО Данилов: У Кривоноса нет доступа к оборонзаказу - видео

У заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Кривоноса нет доступа к оборонзаказу. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, финансирование оборонзаказа увеличено на 16%, в 2020 году на укрепление обороноспособности выделяется больше миллиарда долларов.
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"К большому сожалению, сегодня некоторые "специалисты" комментируют документ, который в глаза не видели, потому что он под грифом секретности. Есть у нас господа, которые собирают сплетни как на рынке", - подчеркнул Данилов.
Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду Кривоноса, говоря о "сплетнях на рынке", Данилов сказал: "У Кривоноса допуска к этому документу нет. Точка".
Данилов при этом подчеркнул, что у него нет оппозиции к Кривоносу. "Я с первого дня пришел и сказал: вы - человек военный, и армия вам ближе. А СНБО - это большой аналитический экспертный центр. А Кривонос военный. Я его за это уважаю, но считаю именно так. Это мое мнение. И он это знает".
Секретарь СНБО уточнил, что общался по этому вопросу с президентом Владимиром Зеленским, после чего сделал вывод ,"что он очень любит людей, он никого не хочет обидеть".
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